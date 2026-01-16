Криминальное трио из Северодвинска идет под суд с целом набором статей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей города Северодвинска в возрасте 18 и 23 лет. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотического средства в значительном размере), п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества), ч. 1, пп. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).

По версии следствия, в октябре 2025 года во время работы двоих обвиняемых в пункте выдачи заказов в городе Северодвинске фигуранты незаконно похитили чужое имущество на общую сумму более 45 тысяч рублей.

Кроме того, 18-летний обвиняемый, который на момент совершения преступлений был несовершеннолетним, в марте 2025 года бесконтактным способом приобрел и хранил при себе наркотическое средство. Он же, 28 марта 2025 года незаконно проник и совершил хищение парфюмерной продукции из торгового отдела, воспользовавшись отсутствием продавца. После этого до сентября 2025 года он совершил 10 краж чужого имущества из торговых отделов города Северодвинска, а также велосипеда из подъезда жилого дома, похитив чужое имущество на общую сумму более 67 тысяч рублей.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных ОВМД России по городу Северодвинску.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд  для рассмотрения по существу.

(кадр из к/ф «Кавказская пленница»)        

06 апрель 08:57 | : Происшествия

