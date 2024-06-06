Красноборские пацаны обнесли частный дом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за кражу 16-ти и 17-летнего жителей Красноборского района в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Следствием установлено, что обвиняемые, реализуя умысел на хищение чужого имущества, воспользовавшись тем, что хозяин частного дома в селе Красноборск находится за пределами населенного пункта, путем выставления оконной рамы незаконно проникли к нему в жилище и похитили бензопилу и мотокосу на общую сумму 15 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину и все похищенное имущество выдали в ходе предварительного расследования.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.