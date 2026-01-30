Еще двое из банды "шаманинских" услышат приговор

Сегодня в Архангельском областном суде старшиной коллегии присяжных заседателей провозглашен вердикт в отношении находящихся на скамье подсудимых двух участников так называемого преступного сообщества «шаманинские».

Ранее, 21.12.2024, приговором Архангельского областного суда, постановленным на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, осуждены 23 лица- организаторы и участники этого преступного сообщества, совершивших в общей сложности более 70 преступлений, все – к лишению свободы на длительные сроки.

Лица, представшие перед судом сейчас, в 2014 году были объявлены в розыск и более 10 лет скрывались от органов правосудия, один из них при задержании убил сотрудника правоохранительных органов, за что привлекается к уголовной ответственности наряду с другими преступлениями, совершенными в составе преступного сообщества.

Вердиктом установлено, что представшие перед судом лица, вошли в состав созданного ранее неоднократно судимым жителем г. Северодвинска, имеющим криминальный авторитет в преступной среде, преступного сообщества, которое на протяжении нескольких лет установило криминальный контроль в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства в целях получения доходов.

Данное сообщество выявляло лиц, занятых предпринимательством в городах Архангельске и Северодвинске, в основном в сфере торговли, общественного питания и обслуживания населения, предъявляли им требования о регулярной (ежемесячной) уплате определенных фиксированных сумм за якобы охранную и сопровождающую бизнес деятельность, то есть за так называемую «крышу», а в случае отказа – уничтожали либо повреждали их имущество.

Также признана доказанной вина одного из подсудимых в убийстве сотрудника правоохранительного органа, совершенного при задержании.

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных-заседателей Архангельским областным судом в последующем с учетом позиции государственного обвинения будет постановлен приговор.