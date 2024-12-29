Одного из "шаманинских" будут судить за убийство бойца СОБРа

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов преступного сообщества, скрывшихся от органов следствия.

Они обвиняются по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия в крупном и особо крупном размере группой лиц и организованной группой), ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, организованной группой), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан и организации), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, двое обвиняемых входили в состав созданного неоднократно судимым жителем г. Северодвинска, имеющим авторитет в криминальной среде, преступного сообщества, состоящего из пяти обособленных подразделений, возглавляемых наиболее приближенными к лидеру членами. Однако они скрылись от органа предварительного следствия и были объявлены в розыск.

Приговором Архангельского областного суда от 21.12.2022, постановленном на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, 22 участника преступного сообщества признаны виновными в совершении 55 преступлений. Осужденным определено отбывать наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 22 лет.

Участники преступного сообщества, стремясь установить контроль в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства в г. Архангельске и г. Северодвинске методами из 90-х годов прошлого столетия, предъявляли предпринимателям – от владельцев автомоек до крупных торговых сетей требования о регулярной уплате «дани» за криминальное покровительство, оценивая свои «услуги» от нескольких пачек чая и сигарет до 200 000 руб. (ежемесячно), не скрывая, что часть этих выплат будет направлена в так называемый «общак» группировки, в том числе для поддержания осужденных, находящихся в местах лишения свободы.

Такая деятельность самими осужденными именовалась «оказанием охранных услуг», а для придания ей вида законности навязывалось заключение фиктивных договоров с подконтрольными преступному сообществу частными охранными предприятиями.

Действовало преступное сообщество более двух лет. Этому способствовало не только тщательное планирование и принимаемые меры конспирации, но и активное участие в нем бывшего сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Северодвинску, использовавшего свое служебное положение для сокрытия преступлений.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями в апреле 2024 года местонахождение обвиняемых установлено.

В ходе задержания один из них оказал вооружённое сопротивление и застрелил сотрудника СОБР. По данному факту ему также предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Причастность обвиняемых в совершенных преступлениях установлена в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Архангельской области. Уголовное дело расследовано Следственным управлением Следственного комитета по области и НАО и будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.