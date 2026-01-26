Вверх
Участник террористической деятельности из Архангельска получил 11 лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).   

 Следствием и судом установлено, что в 2025 году осужденный, являясь приверженцем радикальных националистических взглядов, через сеть Интернет стал принимать участие в деятельности международной организации, признанной судом террористической, путем администрирования созданных участниками преступной организации каналов в одном из мессенджеров.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Северного флотского военного суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.


 

11 март 10:43 | : Происшествия

