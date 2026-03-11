Житель Новодвинска ответил в суде за гибель напарника

Вступил в законную силу приговор Новодвинского городского суда от 27.11.2025, которым 36-летний житель г. Новодвинска признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что в августе 2025 г. осужденный, фактически работая по договору возмездного оказания услуг на объекте капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного в г. Новодвинске, обязанный лично выполнить монтаж системы теплоснабжения в подвальном помещении, привлек к проведению этих работ по устной договоренности другого местного жителя за денежное вознаграждение в сумме 1 500 руб. за один день работы.

В нарушение требований законодательства осужденный не обеспечил соблюдение правил безопасности, предъявляемых к выполнению работ при эксплуатации электроустановок, не предоставил работнику средства защиты от поражения электрическим током, напротив, выдал ему для осуществления работ не соответствующий требованиям безопасности светильник с дефектами в виде соединения проводов (скруток) и без заземляющего кабеля.

Понимая, что прибывший для выполнения работ гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения, допустил его к выполнению работ в помещении, относящемся к категории особо опасных.

В результате преступной небрежности осужденного потерпевший при проведении работ, удерживая в руках прожектор, не имеющий защиты от поражения электрическим током, получил электротравму, приведшую к его смерти.

Вину в совершении преступления виновный признал. Судом ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % заработка в доход государства ежемесячно.

Апелляционную жалобу осужденного с доводами о несправедливости приговора в силу суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора оставила без удовлетворения.