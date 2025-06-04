В Новодвинске рабочего убил током неисправный электрический фонарик

9 августа 2025 года вечером при проведении работ по демонтажу труб в подвальном помещении дома в городе Новодвинске 50-летний мужчина погиб в результате электротравмы. У следствия есть основания полагать, что потерпевший в руках удерживал неисправный фонарь, при этом ногой наступил в лужу, в результате чего получил разряд электрическим током. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.