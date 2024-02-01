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Северодвинский крановщик случайно убил каменщика

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 22 декабря 2022 года утром осужденный, являясь крановщиком по вертикальному подъему и перемещению грузов, находясь на объекте строительства многоквартирного дома в городе Северодвинске, желая быстро выполнить запланированный объем строительных работ, из преступной небрежности, принял башенный кран при наличии неисправного кранового пути и приступил к выполнению работ в условиях недостаточной видимости.

При перемещении груза башенным краном произошло смещение груза, была разрушена кирпичная кладка на крыше строящегося объекта, кирпичи с высоты упали на находящегося в зоне действия работ 35-летнего каменщика, который скончался от полученных травм при проведении реанимационных мероприятий.

В ходе допроса подсудимый признал свою вину.

Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

05 июль 14:14 | : Происшествия

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