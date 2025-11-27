В Новодвинске вынесли приговор работодателю за смерть работника

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 36-летнего подсудимого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что осужденный, работая по договору об оказании возмездных услуг на объекте капитального ремонта многоквартирного дома, обязанный лично выполнить монтаж розлива системы теплоснабжения, не имея статуса работодателя, привлек к проведению указанных работ другого местного жителя по устной договоренности за денежное вознаграждение.

В нарушение требований законодательства осужденный не обеспечил соблюдение правил организации рабочего места в подвальном помещении, в том числе не предоставил работнику средства защиты от поражения электрическим током, наоборот предоставил ему для осуществления работ не соответствующий требованиям безопасности светильник, имеющий дефекты.

Осознавая, что прибывший для выполнения работ гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения, допустил его к выполнению указанных работ.

В результате преступной небрежности осужденного, потерпевший 09.08.2025 в дневное время при проведении осветительных работ был поражен электрическим током, что привело к его смерти.

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.

С учетом обстоятельств, влияющих на назначение наказание, судом подсудимому назначено 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.