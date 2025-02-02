Украл, продал, пропил

В начале февраля в полицию Архангельска обратился 26-летний житель областного центра. По словам заявителя, из его машины, оставленной на продолжительное время на обочине дороги, неизвестные похитили имущество. Точное время совершения кражи потерпевший не мог назвать. В начале декабря прошлого года молодой человек возвращался из Северодвинска в Архангельск, по пути машина заглохла. Так как денег на эвакуацию не было, водитель оставил транспортное средство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 50-летний житель Цигломенского округа.

По имеющейся информации, злоумышленник распивал спиртное со знакомым. Поняв, что денег на приобретение очередной порции алкогольных напитков нет, он вспомнил об автомобиле, который заметил на обочине дороги недалеко от остановки общественного транспорта, и решил похитить из него ценные вещи. Воспользовавшись тем, что иномарка была не закрыта, подозреваемый проник в салон и забрал две магнитолы, бортовой компьютер, комплект зимней резины и другое имущество. Часть похищенного он продал, а вырученные средства потратил на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Часть похищенного изъята и будет передана владельцу.