В Северодвинске будут судить приставучего психопата

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья).

Установлено, что после разрыва отношений с 48-летней жительницей г.Северодвинска, обвиняемый пытался вновь наладить общение с ней, однако получив отказ, стал преследовать ее.

С августа 2024 года по июль 2025 года с целью выяснения отношений, с применением насилия принуждал женщину сеть в автомобиль, затем увозил за город, где удерживал на протяжении нескольких часов, совершив таким образом пять похищений, за что приговором Северодвинского городского суда в ноябре 2025 года был осужден по ч. 1 ст. 126 УК РФ к 3 годам принудительных работ.

Судимость мужчину не остановила и уже 17.12.2025 он вновь выследил потерпевшую, проходившую мимо торгового центра на ул. Железнодорожная, где высказывая угрозы убийством, желая убить женщину, напал на нее, повалил на землю и стал душить. Довести свой умысел на убийство до конца он не смог, так как был задержан пришедшими на помощь потерпевшей очевидцами нападения.

Ранее обвиняемый выслеживал потерпевшую у ее дома, а однажды в ходе возникшего конфликта мужчина схватил ее за волосы, нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, причинив легкий вред здоровью, повредил телефон потерпевшей, бросив его в стену рядом стоящего дома, а также разорвал золотую цепочку на шее женщины.

Мужчине избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.