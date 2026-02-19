Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске будут судить приставучего психопата

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья).

Установлено, что после разрыва отношений с 48-летней жительницей г.Северодвинска, обвиняемый пытался вновь наладить общение с ней, однако получив отказ, стал преследовать ее.

С августа 2024 года по июль 2025 года с целью выяснения отношений,              с применением насилия принуждал женщину сеть в автомобиль, затем увозил за город, где удерживал на протяжении нескольких часов, совершив таким образом пять похищений, за что приговором Северодвинского городского суда в ноябре 2025 года был осужден по ч. 1 ст. 126 УК РФ  к 3 годам принудительных работ. 

Судимость мужчину не остановила и уже 17.12.2025 он вновь выследил потерпевшую, проходившую мимо торгового центра на ул. Железнодорожная, где высказывая угрозы убийством, желая убить женщину, напал на нее, повалил на землю и стал душить. Довести свой умысел на убийство до конца он не смог, так как был задержан пришедшими на помощь потерпевшей очевидцами нападения.     

Ранее обвиняемый выслеживал потерпевшую у ее дома,  а однажды в ходе возникшего конфликта мужчина схватил ее за волосы, нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, причинив легкий вред здоровью, повредил телефон потерпевшей, бросив его в стену рядом стоящего дома, а также разорвал золотую цепочку на шее женщины.

Мужчине избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

 

 

19 февраль 16:06 | : Происшествия

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (251)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20