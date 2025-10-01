Упорного похитителя возлюбленной из Северодвинска приговорили к принудработам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Следствием и судом установлено, что с августа 2024 года по июль 2025 года в городе Северодвинске осужденный с целью выяснения отношений, применяя физическую силу для преодоления сопротивления, несколько раз насильно усаживал знакомую в свой автомобиль, отвозил ее в лесополосу и удерживал на протяжении нескольких часов в салоне транспортного средства. После очередного похищения женщина, которая прекратила с ним личные отношения, обратилась в правоохранительные органы.

В ходе предварительного следствия вина осужденного доказана совокупностью собранных доказательств.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.