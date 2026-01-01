Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Добро пожаловаться! Главный судебный пристав Поморья проводит личный прием

29 января 2026 года с 13.00 до 15.00 главный судебный пристав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Алексей Самохвалов проведет личный приём граждан по исполнительным производствам, находящимся на исполнении в ОСП по Исакогорскому округу г. Архангельска.

             Приём будет осуществляться по адресу: пр. Обводный канал, д. 111.

             Для оперативного решения вопросов рекомендуем предварительно записаться по телефонам (8182) 41-16-53, 29-67-91.

            Также желающие обратиться на личный приём могут это сделать в явочном порядке при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

27 январь 10:37 | : Происшествия

Главные новости


Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (277)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20