Добро пожаловаться! Главный судебный пристав Поморья проводит личный прием

29 января 2026 года с 13.00 до 15.00 главный судебный пристав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Алексей Самохвалов проведет личный приём граждан по исполнительным производствам, находящимся на исполнении в ОСП по Исакогорскому округу г. Архангельска.

Приём будет осуществляться по адресу: пр. Обводный канал, д. 111.

Для оперативного решения вопросов рекомендуем предварительно записаться по телефонам (8182) 41-16-53, 29-67-91.

Также желающие обратиться на личный приём могут это сделать в явочном порядке при предъявлении документа, удостоверяющего личность.