Заместитель прокурора Архангельской области и НАО решает проблемы инвалидов

Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Тамара Захарова, заместитель отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Ирина Капустина, начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Архангельской области Ирина Блинкова и начальник отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области Елена Левина проведут личный прием по вопросам обеспечения инвалидов и детей-инвалидов медицинскими изделиями, в том числе техническими средствами реабилитации.

Прием граждан по обозначенной тематике пройдет 04.12.2024 с 15.30 до 17.30 в помещении прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа по адресу: г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 15.

Граждане и законные представители несовершеннолетних могут обратиться по вопросам длительного необеспечения техническими средствами реабилитации и медицинскими изделиями, неполучения электронных сертификатов, не возмещения компенсации за самостоятельно приобретенные средства и изделия и иным вопросам, связанным с обеспечением инвалидов средствами реабилитации.

Предварительная запись на прием осуществляется до 02.12.2024 по телефону 8(8182) 410-230 (доб. 12-36, 11-95).

Прием граждан из районов за пределами г. Архангельска возможен в режиме видеосвязи.