Следственный комитет приглашает граждан Поморья пожаловаться на школьный буллинг

23 марта 2023 года и.о.руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкого автономного округа Михаил Нибараков, начальник УМВД России по Архангельской области Дмитрий Остапенко и Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка Елена Молчанова проведут совместный прием граждан по вопросам буллинга (агрессивное поведение, издевательства) в учебных заведениях.

Прием будет осуществляться с 16 до 17 часов в здании УМВД России по Архангельской области, расположенном по адресу: г. Архангельск, улица Воскресенская, дом 3. Гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Получить дополнительную информацию о приеме, порядке его проведения, а также предварительно записаться на личный прием можно позвонив по номеру телефона (8182) 29-33-91.