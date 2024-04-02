В Шенкурском районе лиходей спалил гараж соседа

Прокуратура Шенкурского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя д. Усть-Паденьга, обвиняемого по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

По версии следствия в ночь с 27 на 28 августа 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, из личных неприязненных отношений к соседу решил поджечь его гараж. Для этого он взял пластиковую бутылку и пятилитровую канистру с бензином, подошел к деревянному гаражу соседа, в котором находился автомобиль «Volkswagen Jetta», облил снаружи ворота гаража и поджог. После этого к воротам деревянного гаража, охваченного огнем, обвиняемый бросил канистру с бензином.

Далее, желая скрыть свою причастность к поджогу, обвиняемый стал стучать соседу в двери жилого дома, который находился рядом с горящим гаражом, и помогать тушить пожар.

Общая сумма поврежденного в результате умышленного поджога имущества потерпевшего составила 52 тыс. рублей.

Причастность злоумышленника к совершению поджога помогла установить видеокамера, закрепленная на доме потерпевшего, которая зафиксировала противоправные действия соседа.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Виноградовский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.