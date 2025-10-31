Вверх
Полиция Архангельска. Вглядитесь в это лицо

В ходе работы по маршруту патрулирования сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Архангельску у дома по проспекту Обводный канал был замечен молодой человек, который, держа в руках телефон, что-то крепил к подоконнику.

Во время осмотра места преступления стражами порядка были обнаружены семь свертков с неизвестным веществом, один из которых подозреваемый уже успел спрятать в тайнике-закладке.

23-летний злоумышленник был доставлен сотрудниками ППСП в УМВД России по г. Архангельску, где в ходе личного досмотра у него были найдены и изъяты еще семь аналогичных свертков.

Согласно экспертизе, проведенной сотрудниками Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, изъятое является синтетическим наркотиком в крупном размере.

Установлено, что указанное запрещенное вещество подозреваемый приобрел через сеть Интернет для дальнейшего распространения она территории областного центра путем оборудования тайников-закладок.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

 

19 декабрь 15:03 | : Происшествия

