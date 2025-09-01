В Архангельске задержан крупный наркопотребитель

Находясь на маршруте патрулирования сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в подъезде дома на улице Северодвинской был установлен 39-летний архангелогородец.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД обнаружили и изъяли у него сверток с неизвестным веществом. Проведенная лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством в крупном размере.

Установлено, что злоумышленник приобрел запрещенное вещество через сеть Интернет, забрав из так называемого тайника-закладки.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.