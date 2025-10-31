Вверх
Сотрудница северодвинского банка не дала негодяям обмануть пенсионерку

Днем 17 декабря в полицию Северодвинска обратилась 76-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что ее пытались обмануть телефонные мошенники.

В ходе работы следственно-оперативной группы было установлено, что накануне женщине поступил звонок от имени службы безопасности крупного банка. Звонивший сообщил, что денежные средства женщины в опасности и их надо срочно перевести на безопасный счет.

Поверив звонившему пенсионерка отправилась в банк, где попыталась обналичить имеющиеся накопления - почти 6 миллионов рублей. Однако сотрудница финансово-кредитного учреждения настояла на том, чтобы перед получением денег женщина связалась с родственниками. Приехавшая сразу после звонка племянница убедила потерпевшую, что ее пытаются обмануть и уговорила обратиться в полицию.

 По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости регулярных бесед с пожилыми родственниками о действиях телефонных мошенников. Важно напоминать пенсионерам, что сотрудники банков и правоохранительных органов не звонят гражданам с сообщениями о проблемах с финансами. Любой подобный звонок — дело рук мошенников.

19 декабрь 09:58 | : Происшествия

