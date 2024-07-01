Обращение за советом к близкому человеку помогло 75-летней архангелогородке не стать жертвой мошенников

Сегодня днем к наряду патрульно-постовой службы полиции на площади Ленина за советом обратилась пожилая женщина. Она рассказала стражам порядка, что накануне ей позвонила неизвестная и под предлогом бесплатной смены счетчиков электроснабжения убедила сообщить данные паспорта.

Спустя некоторое время пенсионерке поступил звонок в мессенджере. Назвавшись сотрудником правоохранительных органов, мужчина сообщил, что с помощью паспортных данных злоумышленники взломали ее личный кабинет на портале «Госуслуги» и теперь пытаются похитить сбережения. Для того, чтобы не дать мошенникам это сделать, необходимо обналичить средства и перевести на «безопасный» счет. Происходящее следует держать в строгой тайне и не рассказывать об этом даже самым близким.

Испугавшись за свои накопления, архангелогородка тут же отправилась выполнять указания, однако перед уходом все-таки позвонила внуку и сообщила, что идет в банк.

Предположив, что ее пытаются обмануть мошенники, молодой человек срочно отправился к офису финансово-кредитной организации. Встретившись с бабушкой, которая уже обналичила 750 тысяч рублей, он убедил ее обратиться за советом к проходившему мимо наряду патрульно-постовой службы.

Уже в отделе полиции женщина призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но не думала, что сама может стать жертвой аферистов.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают – не верьте звонкам и сообщениям от незнакомцев, кем бы они ни представлялись! Менеджеры банка, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры! Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует! Не выполняйте операции с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц.