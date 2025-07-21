Вверх
Иностранец в Поморье выплатой алиментов открыл для себя границы страны

На исполнении в ОСП по Няндомскому району находится исполнительное  производство о взыскании с 43-летнего уроженца ближнего зарубежья алиментов на содержание дочери. 

            Сначала мужчина материально поддерживал бывшую семью, поэтому взыскательница не предъявляла исполнительный документ в службу судебных приставов. Однако через некоторое время выплаты прекратились и взысканием алиментов занялись сотрудники органа принудительного исполнения.

            По заявлению взыскательницы был сделан расчет задолженности за три года, сумма долга отца перед ребёнком составила 400 тысяч рублей.

            С целью побуждения к исполнению родительских обязанностей судебным приставом были арестованы счета и автомобиль «Лада Приора», принадлежащие должнику. Также вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

            У должника возникла необходимость съездить на Родину и он вынужден был погасить задолженность по алиментам в полном объёме. Только после этого судебный пристав отменил все ограничительные меры и должник смог беспрепятственно пересечь границу.

Руки или голова? Колледж против института
О царской рыбе в Северной Двине

