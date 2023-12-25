Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Котласа получил условный срок за истязание падчерицы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Котласа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). 

Следствием и судом установлено, что с марта по октябрь 2022 года по месту жительства в Котласе осужденный, испытывая личную неприязнь к 14-летней дочери супруги, используя в качестве повода  ее недостаточное усердие в учебе,  систематически применял к девочке физическую силу.

В настоящее время девочка с матерью проживает отдельно, осужденный в воспитании потерпевшей участия не принимает.

Приговором Котласского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с  возложением дополнительных обязанностей. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://www.nur.kz) 

 

09 февраль 12:54 | : Происшествия

Главные новости


Депутаты АрхГорДумы взяли на контроль уборку снежных завалов
Ботаник. Из наследия Анатолия Беднова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (108)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20