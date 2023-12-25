Житель Котласа получил условный срок за истязание падчерицы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Котласа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Следствием и судом установлено, что с марта по октябрь 2022 года по месту жительства в Котласе осужденный, испытывая личную неприязнь к 14-летней дочери супруги, используя в качестве повода ее недостаточное усердие в учебе, систематически применял к девочке физическую силу.

В настоящее время девочка с матерью проживает отдельно, осужденный в воспитании потерпевшей участия не принимает.

Приговором Котласского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с возложением дополнительных обязанностей. Приговор суда не вступил в законную силу.