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Житель Няндомы угрожал убийством маленькой дочери сожительницы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летнему жителю города Няндомы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием и судом установлено, что с февраля по июль 2022 года по месту проживания в различных населенных пунктах Архангельской области   осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 8-летней дочери сожительницы, используя малозначительные поводы, систематически оскорблял девочку, наносил ей побои и причинял физическую боль. В сентябре 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, душил девочку руками.

О произошедшем стало известно после того, как биологический отец девочки узнал о противоправных действиях и сообщил в органы полиции.  Несовершеннолетняя пострадавшая изъята из семьи и находится под опекой родственников. В отношении матери девочки в суде решается вопрос о лишении родительских прав.

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://avatars.mds.yandex.net)

15 апрель 08:58 | : Происшествия

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