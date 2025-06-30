Злобный котлошанин истязал даму сердца и понесет за это кару

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 24-летнему жителю Котласского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание).

Следствием и судом установлено, что в период с июля 2021 года по октябрь 2023 года по месту жительства в Котласском районе осужденный грубо обращался со своей сожительницей, систематически наносил ей побои и совершал в отношении нее иные насильственные действия, причиняя своими действиями физические и психические страдания. В результате систематических избиений и унижений у потерпевшей сформировалось чувство страха и безысходности, развилось депрессивное состояние.

Приговором Котласского городского суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Приговор суда не вступил в законную силу.