Юный мошенник из Архангельска отправится в воспитательную колонию

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Следствием и судом установлено, что в марте 2025 года несовершеннолетний осужденный, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забирать у граждан наличные денежные средства и переводить их на счета различных лиц. Злоумышленники позвонили четверым пенсионерам в возрасте от 73 до 94 лет и сообщили, что их родственники якобы пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Для решения возникшей ситуации пенсионеры передали курьеру в общей сложности более миллиона рублей своих сбережений. Несовершеннолетний обвиняемый оставил себе вознаграждение, а оставшуюся сумму перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия несовершеннолетний признал свою вину.

В ходе следствия в целях обеспечения гражданских исков наложен арест на имущество законных представителей несовершеннолетнего, включая транспортные и денежные средства, а также доли в частном доме.

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также с него взысканы денежные средств в счет возмещения причиненного преступлением ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.

Сотрудниками органов внутренних дел продолжается проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной схемы.

Следственное управление рекомендует гражданам критически относиться к предложениям о работе курьером в случаях, когда требуется забрать деньги у определенного человека и перевести их на сторонний счет. Выполнив указанные действия, вы становитесь соучастником преступления.

Родители! Поговорите со своими детьми. Объясните, что работа, которую предлагают неизвестные в анонимных мессенджерах, в подавляющем большинстве случаев носит противоправный характер. А пожилых родственников необходимо предупредить, как не стать жертвой мошенников. В подобной ситуации главное правило – прервать разговор и позвонить родным людям, о которых идет речь, чтобы убедиться – с ними все в порядке.