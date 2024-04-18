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Подростки из Архангельска работали курьерами у негодяев

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняты к производству уголовные дела, возбужденные ОМВД России по городу Северодвинску,  в отношении двух 16-летних жителей города Архангельска, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Следствием установлено, что с 30 апреля по 2 мая 2024 года  юноши, желая заработать, согласились на полученное в мессенджере предложение забирать у граждан наличные денежные средства и переводить их на счета различных лиц. Злоумышленники позвонили пяти пенсионеркам, старшей из которых 91 год, и сообщили, что их близкие якобы стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем для возмещения ущерба или лечения пострадавших требуется крупная денежная сумма, которую следует передать их курьеру. 

Личность подростков, выступивших в качестве курьеров, которые перевели полученные денежные средства на счета, указанные злоумышленниками,  оперативно установили сотрудники органов внутренних дел. Работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается.

В ходе допросов  несовершеннолетние подследственные признали свою вину и  пояснили следователю, что ранее знали о подобных мошеннических схемах, но воспользовались предложением о подработке в одном из мессенджеров, оставляя себе около 10 % от полученных от пожилых людей сумм.  

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления. 

 Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что в последнее время телефонные мошенники все чаще привлекают несовершеннолетних в качестве курьеров. Следственное управление обращает внимание родителей и законных представителей на необходимость предупредить подростков о действиях злоумышленников и напомнить об уголовной ответственности за участие в мошеннических схемах. 

16 май 10:37 | : Происшествия

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