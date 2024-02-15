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Молодой новодвинец подрабатывал курьером у мошенников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Следствием установлено, что в феврале 2024 года подозреваемый, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забирать у граждан наличные денежные средства и переводить их на счета различных лиц. Злоумышленники позвонили двум пенсионерам в возрасте 83 и 85 лет и сообщили, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем, для возмещения причиненного ущерба лицам, пострадавшим в ДТП, они должны передать деньги их курьеру. В общей сложности пенсионеры отдали подозреваемому 400 тысяч рублей. 

Личность подозреваемого оперативно установили сотрудники органов внутренних дел.  

В ходе допроса он признал свою вину и пояснил следователю, что по указанию куратора он оставил себе 4 тысячи рублей, а оставшуюся сумму перевел на счета, указанные участниками мошеннической схемы.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. Работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

(фото с https://klintsy-media.ru) 

19 март 08:55 | : Происшествия

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