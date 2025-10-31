Алиментщик из Архангельска отправился в зону СВО и вернул долг детям

В ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска велось исполнительное производство в отношении жителя областного центра, обязанного по решению суда платить алименты в размере 1/3 части своих доходов в пользу двух несовершеннолетних детей.

Мужчин длительное время не работал и свои родительские обязанности не исполнял. Применение к нему мер принудительного исполнения результата не давали.

Впоследствии должник принял ответственное решение и заключил контракт с Министерством обороны РФ, отправившись в зону СВО. С этого времени текущие алименты и задолженность перед детьми стали удерживаться их его денежного довольствия.

Находясь в отпуске, должник запланировал продать свою квартиру в г. Северодвинске и уже нашёл покупателя. Однако сделка могла сорваться из-за наложенного судебным приставом в обеспечительных мерах запрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью.

Чтобы завершить сделку, мужчина погасил остаток долга по алиментам в размере 519 тысяч рублей, а также заплатил почти 90 тысяч рублей исполнительского сбора.

Текущие алименты остаются под контролем судебных приставов.