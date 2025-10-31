Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Алиментщик из Архангельска отправился в зону СВО и вернул долг детям

В ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска велось исполнительное производство в отношении жителя областного центра, обязанного по решению суда платить алименты в размере 1/3 части своих доходов в пользу двух несовершеннолетних детей.

Мужчин длительное время не работал и свои родительские обязанности не исполнял. Применение к нему мер принудительного исполнения результата не давали.

Впоследствии должник принял ответственное решение и заключил контракт с Министерством обороны РФ, отправившись в зону СВО. С этого времени текущие алименты и задолженность перед детьми стали удерживаться их его денежного довольствия.

Находясь в отпуске, должник запланировал продать свою квартиру в г. Северодвинске и уже нашёл покупателя. Однако сделка могла сорваться из-за наложенного судебным приставом в обеспечительных мерах запрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью.

Чтобы завершить сделку, мужчина погасил остаток долга по алиментам в размере 519 тысяч рублей, а также заплатил почти 90 тысяч рублей исполнительского сбора.

Текущие алименты остаются под контролем судебных приставов. 

 

05 декабрь 10:39 | : Происшествия

Главные новости


"Пришла зима - готовь ТЭК и ЖКХ"
Дожить до сансары. Роман Михайлов высказался о таинствах любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (94)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20