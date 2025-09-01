Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Нарьян-Мара, уходя на СВО, расплатился по алиментам

Житель г. Нарьян-Мара заключил контракт с Министерством обороны РФ и погасил долг перед ребенком в размере более 1,3 миллиона рублей.

            38-летний житель Заполярья длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребёнка, не работал и мер к трудоустройству не предпринимал. Помимо этого  у мужчины имелись многочисленные долги в пользу микрофинансовых организаций.

            Судебными приставами в отношении должника применён весь комплекс мер принудительного исполнения вплоть до привлечения к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребёнка. Однако неплательщик предпочёл скрываться от сотрудников ведомства и покинул Ненецкий автономный округ, предположительно перебравшись в Москву и затерявшись в мегаполисе. 

            Однако поиски должника продолжались, через портал Госуслуг ему регулярно направлялись требования о явке на приём. Весной текущего года от должника пришло сообщение, что он принял ответственное решение и подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Задолженность по алиментам к тому времени составила уже более 1 млн. 300 тысяч рублей.  Судебным приставом вынесено постановление об удержании 70% денежного довольствия военнослужащего.  

            Исполняя воинский долг, мужчина решил рассчитаться и с долгом перед ребёнком. За три месяца он перечислили взыскательнице всю сумму задолженности.    В настоящее время с его денежного довольствия производится удержание только текущих алиментных платежей. Иные исполнительные производства в соответствии с законодательством приостановлены. 

(фото с https://dzen.ru

14 октябрь 09:30 | : Будни

Главные новости


«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю
Городские легенды: главный "строитель" архангельского трамвая и отец Героя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (178)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20