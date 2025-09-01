Житель Нарьян-Мара, уходя на СВО, расплатился по алиментам

Житель г. Нарьян-Мара заключил контракт с Министерством обороны РФ и погасил долг перед ребенком в размере более 1,3 миллиона рублей.

38-летний житель Заполярья длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребёнка, не работал и мер к трудоустройству не предпринимал. Помимо этого у мужчины имелись многочисленные долги в пользу микрофинансовых организаций.

Судебными приставами в отношении должника применён весь комплекс мер принудительного исполнения вплоть до привлечения к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребёнка. Однако неплательщик предпочёл скрываться от сотрудников ведомства и покинул Ненецкий автономный округ, предположительно перебравшись в Москву и затерявшись в мегаполисе.

Однако поиски должника продолжались, через портал Госуслуг ему регулярно направлялись требования о явке на приём. Весной текущего года от должника пришло сообщение, что он принял ответственное решение и подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Задолженность по алиментам к тому времени составила уже более 1 млн. 300 тысяч рублей. Судебным приставом вынесено постановление об удержании 70% денежного довольствия военнослужащего.

Исполняя воинский долг, мужчина решил рассчитаться и с долгом перед ребёнком. За три месяца он перечислили взыскательнице всю сумму задолженности. В настоящее время с его денежного довольствия производится удержание только текущих алиментных платежей. Иные исполнительные производства в соответствии с законодательством приостановлены.

(фото с https://dzen.ru)