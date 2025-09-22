В Северодвинске бессовестная кузина обокрала тяжело больного брата

В полицию Северодвинска с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что у 57-летнего тяжелобольного двоюродного брата из квартиры пропал телефон, планшет и строительные инструменты. Сумма причиненного ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался проживающий в этом же доме мужчина 1977 года рождения, ранее бывавший в гостях у потерпевшего.

По имеющимся данным, злоумышленник зная, что дверь в квартиру не запирается, проник в помещение. Пока хозяин спал, подозреваемый похитил приглянувшееся ему имущество – телефон, планшет, дрель, шуруповерт и другие строительные инструменты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведется дознание.

Похищенное изъято в ходе обыска по месту жительства подозреваемого и будет возвращено владельцу.