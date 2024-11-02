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В Архангельске задержан вор - умелые руки

В дежурную часть УМВД России по г. Архангельску поступило заявление от представителя компании, осуществляющей обслуживание домов. Со слов заявителя, из подсобного помещения, расположенного в доме по проспекту Ломоносова, неизвестный похитил строительные инструменты: две шлифовальные машинки, бензопилу, сварочный аппарат, перфоратор и шуруповерт. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 70 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 48-летний местный житель.

По информации оперативников, ранее мужчина работал в данной компании и хранил при себе ключи от помещения, где лежат инструменты. Воспользовавшись моментом, когда в офисе никого не было, он забрал имущество и скрылся. Похищенное злоумышленник в будущем планировал продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.  

Похищенные инструменты изъяты сотрудниками полиции и вскоре будут возвращены владельцу.

 

12 ноябрь 07:34 | : Происшествия

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