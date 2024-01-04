В Архангельске задержан уличный грабитель

В отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал стражам порядка, что около дома по улице Терехина к нему подбежал неизвестный, вырвал из рук пакет, в котором находился планшет, и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 35-летний архангелогородец.

Установлено, что происшествию предшествовал конфликт, возникший после совместного распития спиртных напитков в одном из увеселительных заведений города.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Похищенный планшет изъят сотрудниками полиции и вскоре будет возвращен владельцу