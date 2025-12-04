Архангелогородка похитила деньги бывшего мужа, погибшего на СВО

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной жительницу областного центра по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета).

Установлено, что осужденная 11.03.2025, действуя с другим участником, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, зная о том, что ее бывший супруг погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, а на его банковском счете имеются денежные средства, решила похитить их.

Понимая, что к банковскому счету погибшего подключен абонентский номер, оформленный на ее имя, обвиняемая восстановила сим-карту телефона своего бывшего супруга, использование которого позволило совершать банковские операции и похитить со счета 270 тыс. рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении в ходе судебного заседания подсудимая признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании причиненного ущерба с подсудимой.