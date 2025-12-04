Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородка похитила деньги бывшего мужа, погибшего на СВО

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной жительницу областного центра по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета). 

Установлено, что осужденная 11.03.2025, действуя с другим участником, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, зная о том, что ее бывший супруг погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, а на его банковском счете имеются денежные средства, решила похитить их.

Понимая, что к банковскому счету погибшего подключен абонентский номер, оформленный на ее имя, обвиняемая восстановила сим-карту телефона своего бывшего супруга, использование которого позволило совершать банковские операции и похитить со счета 270 тыс. рублей. 

Вину в инкриминируемом преступлении в ходе судебного заседания подсудимая признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании причиненного ущерба с подсудимой. 

04 декабрь 11:30 | : Происшествия

Главные новости


Дожить до сансары. Роман Михайлов высказался о таинствах любви
Две беды Вилегодского округа Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (79)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20