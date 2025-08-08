Вверх
В Шенкурске бывший полицейский обмишурил участника спецоперации

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего сотрудника полиции виновным по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Суд установил, бывший сотрудник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, воспользовавшись полученной информацией о заключении потерпевшим контракта на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации, а также об открытии банковского счета, зная, что на данный счет будут поступать денежные средства в качестве оплаты по контракту, убедил потерпевшего передать ему банковскую карту для сохранности под предлогом того, что в зоне проведения специальной военной операции в отношении потерпевшего могут быть совершены преступные действия.

Получив банковскую карту и пин-код от нее, который участник специальной военной операции сообщил осужденному с целью оплаты последним коммунальных платежей потерпевшего, в период с 21 сентября до 13 октября 2024 года, злоумышленник снял с банковской карты денежные средства в размере 37 000 рублей, которыми распорядился в личных целях.

Материальный ущерб, причиненный преступлением, возмещен осужденным в полном объеме, при этом вину в совершении преступления он не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

26 август 15:59 | : Скандалы

