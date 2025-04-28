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Азартный бухгалтер из Архангельска обокрала собственного хозяина

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего бухгалтера одного из индивидуальных предпринимателей виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Установлено, что бухгалтер в течение нескольких дней в июле 2024 года путем присвоения похитила денежные средства индивидуального предпринимателя, хранящиеся в сейфе, к которому имела доступ.

Сумма похищенного составляет более 1,2 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Осужденная вину признала полностью, пояснила, что с целью получения дохода из дополнительного источника начала делать ставки на спортивные события через букмекерскую контору, а проиграв достаточную часть своих сбережений, решила похитить денежные средства из кассы своего работодателя.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего о возмещении ущерба.

28 апрель 17:20 | : Происшествия

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