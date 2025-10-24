В Архангельской области бывшая жена похитила деньги со счета погибшего на СВО мужа

Прокуратура Виноградовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Архангельска, обвиняемой по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета).

Установлено, что обвиняемая 11.03.2025, действуя с другим участником уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи

со смертью, зная о том, что ее бывший супруг погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, а на его банковском счете имеются денежные средства, решила их похитить.

Понимая, что к банковскому счету погибшего подключен абонентский номер, оформленный на ее имя, обвиняемая восстановила сим-карту телефона своего бывшего супруга, использование которого позволило совершать банковские операции и похитить со счета 270 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.