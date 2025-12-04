Расследовано дело о хищении лодки на Соловках

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что в сентябре 2025 г. мужчина во время добычи водорослей, обнаружив на берегу острова Большая Муксалма принадлежащую местному жителю моторную лодку «Казанка», стоимостью 50 тыс. рублей, с целью ее хищения с помощью используемой им лодки отбуксировал на остров Малая Муксалма, после чего доставил ее на транспортном судне в г. Архангельск.

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме и возместил причиненный потерпевшему материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу