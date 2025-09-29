Вверх
В Коряжме мошенник делал гешефт на стирке больничного белья

Прокуратурой города Коряжмы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя, обвиняемого по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2022 года директор одной из организаций города Коряжмы заключил с ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» государственный контракт на оказание услуг по стирке белья. 

В ходе исполнения обязательств, связанных с оказанием услуг, реализуя свой преступный умысел, он похитил принадлежащие ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» денежные средства путем внесения заведомо ложных сведений в отчетные документы о якобы оказанном им объеме услуг, завышая вес белья.

Действиями директора юридического лица лечебному учреждению причинен материальный ущерб в сумме 200 тыс. рублей.

В ходе расследования вину в совершении преступления признал, ущерб причиненный преступлением возместил в полном объеме. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коряжемский городской суд.

29 сентябрь 14:15 | : Происшествия

