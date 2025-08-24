Житель Соловков вновь обрел похищенную лодку

В отдел полиции «Приморский» с заявлением о хищении лодки «Казанка» обратился 63-летний житель острова Соловецкий. Плавательное средство хранилось у причала в поселке Реболда, откуда и было похищено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен 37-летний житель города Архангельска. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи.

По имеющейся информации, злоумышленник работал на Соловках в качестве заготовщика водорослей. Служебной лодкой он отбуксировал «Казанку» к причалу, а затем погрузил на теплоход и привез в Архангельск. Оперативники обнаружили похищенное плавсредство в принадлежащем мужчине гараже.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенное плавательное средство изъято и будет возвращено владельцу.