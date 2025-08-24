Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Соловков вновь обрел похищенную лодку

В отдел полиции «Приморский» с заявлением о хищении лодки «Казанка» обратился 63-летний житель острова Соловецкий.  Плавательное средство хранилось у причала в поселке Реболда, откуда и было похищено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен 37-летний житель города Архангельска. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи.

По имеющейся информации, злоумышленник работал на Соловках в качестве заготовщика водорослей. Служебной лодкой он отбуксировал «Казанку» к причалу, а затем погрузил на теплоход и привез в Архангельск. Оперативники обнаружили похищенное плавсредство в принадлежащем мужчине гараже.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенное плавательное средство изъято и будет возвращено владельцу.

07 октябрь 16:00 | : Происшествия

Главные новости


Так будет кинофестиваль?!
Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (93)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20