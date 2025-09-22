В Архангельске супруг убил свою половинку за неуважение к родственникам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 39-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 1 декабря 2025 года в квартире дома на проспекте Ленинградский в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес удары руками по голове и телу 52-летней супруге, от которых та через непродолжительное время скончалась по месту жительства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. В ходе следствия будет дана оценка действиям либо бездействию органов системы профилактики рецидивной преступности.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что ударил супругу, так как она оскорбила его родственника. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР.

(фото с https://ulpravda.ru)