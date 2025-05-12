Буйный архангелогородец забил насмерть бывшую супругу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 40-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Предварительно установлено, что 14 июня 2025 года в квартире дома по улице Полярная в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта с бывшей супругой, ударил ее рукой по голове. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась по месту жительства от травмы головы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что зашел в гости к бывшей супруге и в очередной раз застал ее в нетрезвом состоянии. Разозлился, кинул в ее сторону пустую бутылку и ударил рукой по голове.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломабльскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.