В Архангельской области подросток убил ножом своего ровесника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя города Мирного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 30 августа 2025 года в вечернее время на улице Советская в поселке Плесецк обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 15-летнему юноше причинил тому смертельное ножевое ранение.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ранее между ним и потерпевшим был конфликт из-за девушки. При встрече потерпевший толкнул его плечом, в процессе выяснения отношений на улице между ними произошла потасовка, в ходе которой он ударил потерпевшего ножом.

Кроме того, расследованием подтверждено, что проводившаяся с несовершеннолетним обвиняемым, состоявшим на профилактических учетах, превентивная работа является недостаточной, поэтому по уголовному делу внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних – это одно из приоритетных направлений работы Следственного комитета России. Дети в силу своей беззащитности легко становятся жертвами преступлений, а халатность и безответственность взрослых очень часто приводит к тяжёлым последствиям для ребенка. Путем качественного проведения проверок и расследования уголовных дел по сообщениям о преступлениях, совершенных в отношении детей, а также внесением представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, региональное следственное управление СКР отстаивает их законные права и интересы.