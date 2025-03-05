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Архангелогородец обагрил свои руки кровью собутыльника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 50-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

 Следствием установлено, что 19 января 2025 года вечером в квартире дома на улице 40-летия Великой Победы в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удары ножом в область живота и по рукам 33-летнему знакомому. От полученного проникающего ранения брюшной полости пострадавший скончался на месте преступления. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним гостем произошел конфликт. Гость его словесно оскорбил и ударил по лицу, поэтому он ударил его ножом.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 апрель 11:12 | : Происшествия

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