Архангельский ревнивец пытался укокошить нового дружка своей бывшей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 15 июня 2025 года в квартире дома на улице Севстрой в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удары руками и ногами по голове и телу 27-летнего знакомого, а также причинил тому проникающее ножевое ранение груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что по месту жительства употреблял спиртные напитки вместе с бывшей супругой и ее новым молодым человеком. Между ним и потерпевшим произошел конфликт, он стал выгонять гостя из дома. В процессе выяснения отношений случайно ударил мужчину ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://stolicaonego.ru)