Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский ревнивец пытался укокошить нового дружка своей бывшей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 15 июня 2025 года в квартире дома на улице Севстрой в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удары руками и ногами по голове и телу 27-летнего знакомого, а также причинил тому проникающее ножевое ранение груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что по месту жительства употреблял спиртные напитки вместе с бывшей супругой и ее новым молодым человеком. Между ним и потерпевшим произошел конфликт, он стал выгонять гостя из дома. В процессе выяснения отношений случайно ударил мужчину ножом. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://stolicaonego.ru

26 август 08:50 | : Происшествия

Главные новости


Пророчество? "Справедливая Россия" залетела в кювет в Пинежском округе
Судно ли это?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (314)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20