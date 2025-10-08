Вверх
Архангельская мать люто издевалась над своим ребенком

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117, 156 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, ненадлежащие исполнение родительских обязанностей в отношении своих детей).

Установлено, что женщина в период с октября 2024 года по июнь 2025 года, находясь г. Архангельске по месту жительства семьи, не проявляла должного внимания и заботы к физическому, психическому, духовному и нравственному развитию ребенка, безразлично и пренебрежительно относилась к ее интересам, здоровью, досугу и потребностям, не организовывала должным образом воспитательный процесс и процесс формирования личности, неоднократно кричала на нее, устраивала при ней скандалы с иными лицами, унижала ее человеческое достоинство, при этом систематически наносила побои своей малолетней дочери.

В интересах несовершеннолетнего потерпевшего законным представителем – сотрудником отдела по Исакогорскому и Цигломенскому территориальным округам департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа «Город Архангельск» заявлен иск на сумму 500 тыс. рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. 

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

08 октябрь

