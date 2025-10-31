В Северодвинске жестко осудили взятку коньяком

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными 50-летнего руководителя коммерческой организации по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий) и 66-летнего бывшего директора муниципального унитарного предприятия – по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия).

Установлено, что в ноябре 2023 года между администрацией города Северодвинска и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контакт на содержание автомобильной дороги по Ягринскому шоссе, в рамках которого вывоз снежных масс осуществлялся на полигон муниципального унитарного предприятия.

Руководитель Общества, являясь также его единственным учредителем, зная о наличии указанного контракта, действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, в феврале 2024 года лично передал, а директор муниципального унитарного предприятия получил взятку в виде спиртного стоимостью 19 999 рублей (коньяк), за совершение заведомо незаконных действий по систематическому подтверждению перед администрацией города Северодвинска в рамках муниципального контракта несоответствующих действительности и завышенных объемов принятых на полигон снежных масс.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом 39998 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и с органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года, второму подсудимому – в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом 39998 рублей.

