Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске жестко осудили взятку коньяком

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными 50-летнего руководителя коммерческой организации по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий) и 66-летнего бывшего директора муниципального унитарного предприятия – по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия). 

Установлено, что в ноябре 2023 года между администрацией города Северодвинска и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контакт на содержание автомобильной дороги по Ягринскому шоссе, в рамках которого вывоз снежных масс осуществлялся на полигон муниципального унитарного предприятия.

Руководитель Общества, являясь также его единственным учредителем, зная о наличии указанного контракта, действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, в феврале 2024 года лично передал, а директор муниципального унитарного предприятия получил взятку в виде спиртного стоимостью 19 999 рублей (коньяк), за совершение заведомо незаконных действий по систематическому подтверждению перед администрацией города Северодвинска в рамках муниципального контракта несоответствующих действительности и завышенных объемов принятых на полигон снежных масс. 

         Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом 39998 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и с органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года, второму подсудимому – в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком  1 год, со штрафом 39998 рублей.

(фото с https://dzen.ru)

27 ноябрь 12:42 | : Происшествия

Главные новости


Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (371)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20