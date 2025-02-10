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В Северодвинске химичили с объемами вывозимого на полигон снега

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение                               по уголовному делу в отношении 50-летнего руководителя коммерческой организации, обвиняемого по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий) и 66-летнего бывшего директора муниципального унитарного предприятия, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия). 

По версии следствия в ноябре 2023 года между администрацией города Северодвинска и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контакт на содержание автомобильной дороги по Ягринскому шоссе, в рамках которого вывоз снежных масс осуществлялся на полигон муниципального унитарного предприятия.

Руководитель Общества, являясь также его единственным учредителем, зная о наличии указанного контракта, действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, в феврале 2024 года лично передал, а директор муниципального унитарного предприятия получил взятку в виде спиртного стоимостью 19 999 рублей, за совершение заведомо незаконных действий по систематическому подтверждению перед администрацией города Северодвинска в рамках муниципального контракта несоответствующих действительности и завышенных объемов принятых на полигон снежных масс. 

В ходе предварительного расследования обвиняемые вину в преступлении                           не признали, на их имущество наложен арест.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.

18 март 14:29 | : Скандалы

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