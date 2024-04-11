В Северодвинске бизнесмен и директор МУП наживались на вывозе снега

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении управляющего обществом с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), и директора муниципального унитарного предприятия по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием установлено, что в текущем году руководитель коммерческой организации в рамках исполнения муниципального контракта по содержанию автомобильной дороги в городе Северодвинске обратился к директору муниципального унитарного предприятия с просьбой подтвердить перед администрацией города Северодвинска завышенный им объем принятых на полигоне ТБО снежных масс, в результате чего необоснованно получил денежные средства в качестве оплаты за завышенный вывезенный объем снега. В последующем за совершение указанных заведомо незаконных действий он передал директору предприятия взятку в виде бутылки коньяка стоимостью около 20 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов ОЭБиПК ОМВД России по городу Северодвинску.

Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.