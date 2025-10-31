Лохушку из Котласа мошенники раскрутили почти 2 млн рублей

В полицию Котласа с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 36-летняя местная жительница.

Заявительница рассказала стражам порядка, что в конце октября начала общение с молодым человеком на сайте знакомств в Интернете. Спустя некоторое время в ходе разговора собеседник рассказал, что занимается торговлей криптовалютой. Он предложил котлашанке попробовать свои силы в инвестировании.

Заинтересовавшись, женщина по указанию нового знакомого отправила на «брокерский счет» первоначальный взнос – 1 тысячу рублей. После чего ей прислали ссылку на инвестиционный портал, где якобы отображались все финансовые операции и ожидаемая прибыль.

Более двух недель котлашанка «вкладывала деньги в криптобиржу». Когда на «брокерские счета» было переведено порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей, личный кабинет на «инвестиционном портале» оказался заблокирован. После чего женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не верьте обещаниям гарантированного заработка от операций на бирже. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми, не скачивайте приложения, назначение которых вам непонятно. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас!