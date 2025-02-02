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Поддатая онежанка пыталась зарезать ухажера на лестничной клетке

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 22-летнюю жительницу Онеги виновной по  ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с молодым человеком, в ходе которого  ударила его ножом в грудь, в результате чего последнему причинен тяжкий вред здоровью. 

Предотвратило нанесение последующих ударов вмешательство подруги осужденной, которая  выхватила у злоумышленницы нож.  После совершения преступления нападавшая скрылась, оставив потерпевшего в тяжелом состоянии. 

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив. 

События произошли на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в г. Онеге.

Подсудимая вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

26 февраль 10:45 | : Происшествия

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